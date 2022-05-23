Депутаты ЗакСа с бывшими коллегами обсудили проблемы градозащиты

В Петербурге 22 мая депутаты и градозащитники обсудили современные проблемы сохранения культурного наследия. Своим мнением поделились депутаты Заксобрания Петербурга единоросс Антон Соловьев и "яблочник" Борис Вишневский, а также бывший депутат Алексей Ковалев. Участники встречи поговорили о предстоящих изменениях в закон Петербурга № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…", которые должны поменять подход к оценке исторической ценности построек. В частности, чиновники намерены не учитывать год постройки.

"Яблочник" Вишневский рассказал, что ситуация со сносом исторических домов обострилась в последние месяцы. Он напомнил о последних "потерях" Петербурга: манеже лейб-гвардии, бани Екимовой и "винном городке". Алексей Ковалев считает, что меры поддержки застройщиков, введенные на фоне "спецоперации", могут использоваться предпринимателями в корыстных целях.

- Сегодня на коне те, кто под предлогом "спецоперации" хотят чисто снести охрану памятников куда подальше. Экологию уже снесли. <...> Эти люди не патриоты. Не те, кто хотят победы нашей родины, а те, кто под прикрытием того, что люди там гибнут и занимаются серьезными, судьбоносными для нашей родины вопросами, хотят обстряпать свои личные, коммерческие делишки, - считает Ковалев.

Депутат Соловьев представлял на встрече Общероссийский народный фронт. Парламентарий выразил обеспокоенность из-за сноса исторических зданий. Он рассказал, что движение ведет работу в сфере градозащиты и реагирует на обращения граждан. Его присутствие продолжалось недолго - вскоре его подменил коллега из ОНФ.

На встрече также должен был присутствовать депутат Государственной думы Виталий Милонов, но он не смог присоединиться. Зато он записал видеообращение, в котором резко высказался в адрес непорядочных застройщиков.

- Сносить исторический центр - самый последний поступок. Кто вам дал право сносить казармы на Васильевском острове? <...> Я все-таки человек имперского сознания. Считаю, что наследие наше, Российской империи, должно быть защищено. И никто не имеет права уничтожать наше наследие. Я считаю, что это то, о чем говорит наш президент. Это то, что считает наш губернатор, - рассказывал Милонов с экрана ноутбука.

По итогам встречи спикеры призвали собравшихся активней высказывать свою позицию и рассказывать о ней городским властям. Например, отправляя письма в Смольный, профильные комитеты и лично губернатору Александру Беглову. Кроме того, они предложили добиваться огласки через депутатов Заксобрания. В качестве еще одной из мер протеста участники мероприятия предложили экскурсии по объектам, находящимся под угрозой сноса.







Константин Леньков