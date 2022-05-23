В Петербурге на канале Грибоедова задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Рината Фасхутдинова, вставшего в одиночный пикет на канале Грибоедова, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В руках мужчина держал плакат с пацифистским призывом обратить внимание на происходящее на Украине.

О своём задержании пикетчик сам сообщил правозащитному проекту. Фасхутдинов рассказал также, что после того, как он попал в руки к силовикам, его доставили в отдел, где составили административный протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

На данный момент Фасхутдинов уже находится на свободе.