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Новости 18:48

В Петербурге на канале Грибоедова задержали пикетчика с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика В Петербурге на канале Грибоедова задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Рината Фасхутдинова, вставшего в одиночный пикет на канале Грибоедова, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В руках мужчина держал плакат с пацифистским призывом обратить внимание на происходящее на Украине.

О своём задержании пикетчик сам сообщил правозащитному проекту. Фасхутдинов рассказал также, что после того, как он попал в руки к силовикам, его доставили в отдел, где составили административный протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

На данный момент Фасхутдинов уже находится на свободе.


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