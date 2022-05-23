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Новости 20:09

С 1 июля электроэнергия в Петербурге подорожает на 5%

фото ЗакС политика С 1 июля электроэнергия в Петербурге подорожает на 5%

Плата за коммунальные услуги в Петербурге вырастет с 1 июля в среднем на 3,5%, рассказал в понедельник "Петербургскому дневнику" глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

По словам чиновника, сильнее всего поднимутся тарифы на электроэнергию — в среднем, на 5%. При этом итоговое значение будет индивидуальным, поскольку оно зависит от различных факторов, включая вид счетчика и кухонной плиты.

Тарифы на теплоснабжение (на отопление и горячую воду вместе) поднимутся на 3,6%, стоимость газоснабжения вырастет на 3,3%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся на 1,7%, что является минимальной индексацией с 2011 года, уточнил Коптин.

В конце 2021 года Коптин, анонсируя летнее повышение тарифов, называл в качестве вероятного уровня индексации 4%.

Фото: pixabay


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