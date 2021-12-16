Плата за коммунальные услуги в Петербурге вырастет примерно на 4%

Поднять для петербуржцев тарифы на коммунальные услуги планируется с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин 16 декабря во время пресс-конференции в Доме журналиста.

- Суммарное изменение платы за коммунальные услуги составит порядка 4%, - заявил Коптин.

В денежном эквиваленте это равно примерно 26 рублям. При этом значительнее всего - на 5% - увеличатся тарифы на электроэнергию. На 3,6% - на теплоснабжение. На 3,3% - на газоснабжение. Темп роста платы за водоснабжение и водоотведение в комитете назвали "исторически минимальным". Он составит 1,7%.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей с июля увеличится на 3,5%.

Напомним, также с января поднимется плата за проезд в общественном транспорте. Жетон метрополитена будет стоить 65 рублей. Это дороже разового проезда в московском метрополитене. Стоимость билета наземного общественного транспорта составит 60 рублей. Поездка по единому билету "Подорожник" в 2022 году составит 45 рублей в метро и 40 рублей в автобусе, трамвае или троллейбусе.