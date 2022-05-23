Руководители комитетов Смольного продолжают рассказывать о доходах

На сайте администрации Петербурга продолжают публиковать сведения о доходах и имуществе руководителей комитетов. Теперь о своем заработке рассказали "новенькие" председатели: глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова и начальник комитета по природопользованию Александр Герман. Также сотрудники некоторых ведомств рассказали об иностранной недвижимости.

Новый руководитель комитета по социальной политике Елена Фидрикова за 2021 год получила доход в размере 2,1 млн рублей, что на 1 млн рублей, меньше, чем заработок предыдущего председателя комитета Александра Ржаненкова, избравшегося в городской парламент. Ей принадлежит небольшая квартира (28 кв. м), земельный участок (702 кв. м) и Audi A3 2018 года выпуска.

Доход нового главы комитета по по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа в 2021 году составил 3 млн рублей, что почти на 300 тысяч больше, чем у его предшественника Дениса Беляева в 2020 году. Из недвижимости у Германа квартира (109 кв. м) и парковочное место. Доход его жены больше на 1,6 млн рублей. Также ей принадлежит единственная машина в семье - внедорожник Toyota Land Cruiser 200. До назначения на пост председателя Герман был заместителем главы комитета имущественных отношений. В 2020 году он отчитывался о доходе в 3,1 млн рублей.

Возглавляющий комитет по инвестициям Роман Голованов сообщил о снижении доходов с 3,1 млн рублей до 2,8 млн рублей. Зато у него в собственности появилась квартира (64 кв. м). Теперь у главы комитета шесть объектов недвижимости: земельный участок (1540 кв. м), дом (100 кв. м) три квартиры (64, 78, 110 кв. м) и парковочное место. Автомобиль у него прежний - Mercedes-Benz E 200.

Главный бухгалтер комитета Елена Красильникова задекларировала студию в курортном комплексе, расположенном в Болгарии. Начальник сектора международного продвижения Елена Ильгельдиева задекларировала в квартиру в пользовании в Германии.

Руководитель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов в 2021 году приобрел себе Mercedes-Benz CLA 200. За год он заработал 2,7 млн рублей, что несколько меньше, чем годом ранее. Его супруга тоже без обновок не осталась - в ее декларации появился земельный участок (1000 кв. м).

Жена заместителя главы комитета Владимира Гайдея снова задекларировала недвижимость в соседней, но "не дружественной" Финляндии. Там у супруги чиновника два земельных участка (5500 и 909 кв. м) и домик (135 кв. м).

Председатель комитета по образованию Наталия Путиловская отчиталась о доходе в 4 млн рублей. У нее в собственности земельный участок (2063 кв. м), квартира (66 кв. м) и объект незавершенного строительства. Также ей принадлежит Audi Q5.

Заместитель председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга Олег Дорохин снова отчитался о высоком доходе. За год чиновник заработал 14,8 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте Смольного. Годом ранее доход Дорохова составил 9,6 млн рублей. Также он поменял квартиру (59 кв. м) на более просторную (110 кв. м), которой он владеет на пару с женой. У супруги в декларации появилась квартира (31 кв. м) и парковочное место. Глава комитета Сергей Макеев в этом году не отчитывался - он возглавил ведомство совсем недавно.

Напомним, ранее о своем имуществе рассказали в комздраве, архивном комитете и КИО. Пока одним из лидеров по росту доходов остается председатель комитета по молодежной политике Богдан Заставный, увеличивший доход на 1,3 млн рублей.

Константин Леньков