Еще несколько глав комитетов Смольного отчитались о доходах

Сотрудники комитетов администрации Петербурга продолжают отчитываться о своих доходах за 2021 год. На днях сразу несколько ведомств раскрыли сведения о доходах и имуществе своих работников.

Больше всего за 2021 год доходы выросли у главы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного. Он отчитался о доходе в 3,6 млн рублей, что больше прошлогодних результатов на 1,3 млн рублей. Кроме того, он сменил Volvo XC 70 на Audi A6. Из недвижимости ему принадлежат две квартиры площадью 67 кв. м каждая, жилой дом и земельный участок.

Заработок главы архивного комитета Петра Тищенко в 2021 году увеличился на 221 тысячу рублей. Всего за прошедший год он получил 2,2 млн рублей. Других изменений в его декларации нет. Ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 40 кв. м и автомобиль Chevrolet KL1Y.

Более чем на 750 тысяч рублей выросли доходы у председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксаны Маталиной - она отчиталась о заработке 2,4 млн рублей. Столько же заработал ее супруг. Маталиной принадлежат две квартиры площадью 62 и 63 кв. м, а также иномарка Mazda CX 5.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец указал в декларации доход в размере 2,4 млн рублей, что почти на 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Зато у его супруги заработок увеличился с 936 тысяч рублей до 2,3 млн рублей. Также у нее в собственности появился земельный участок площадью 1326 кв.м.

Доход руководителя комитета по контролю за имуществом Сергея Муравьева оказался такой же, как и в 2020 году - 1,9 млн рублей. Глава ККИ имеет в собственности квартиру площадью 66 кв.м, а также кладовую и два парковочных места для для двух иномарок: Renault Logan и Skoda Yeti . Врио председателя комитета финансов Светлана Енилина за 2021 год заработала 3,2 млн рублей. Из недвижимости у нее квартира площадью 108 кв. м.

Напомним, ранее о своих финансах рассказали в комитете по благоустройству. Глава комблага Василий Пониделко в 2021 году получил 2,9 млн рублей. Его коллега из комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов получил чуть больше - 3,3 млн рублей. Столько же заработал председатель КИО Леонид Кулаков.

Константин Леньков