Глава комблага Пониделко заработал в 2021 году 2,9 млн рублей

Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко заработал в 2021 году 2,9 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте администрации Петербурга 17 мая. Большую часть от этих средств руководитель комблага получил еще будучи главой администрации Калининского района. На работу в комблаг он перешел лишь в ноябре прошлого года. Его заработок по сравнению с 2020 годом увеличился почти на 300 тысяч рублей. Однако, своего предшественника он не догнал - Сергей Малинин в 2020 году отчитывался о доходе в 3 млн рублей.

В собственности у Пониделко остался земельный участок (1000 кв.м), жилой дом (255 кв.м) и квартира (90 кв.м). Из транспорта у него только мотоцикл Harley-Davidson FXST SOFTAIL Custom и прицеп для водной техники. Примечательно, что у никакого водного транспорта ни у Пониделко, ни у его супруги нет.

Доход супруги председателя комблага упал с 211 до 189 тысяч рублей. Кроме того, из ее декларации пропали две иномарки: спортивный люкс Mercedes-Benz Z SL 500 и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Из недвижимости у нее квартира (195 кв.м) и три машино-места.

Бывший руководитель комитета, а теперь первый заместитель председателя Малинин заработал 2,6 млн рублей. Список имущества у него не изменился. Он владеет земельным участком (600 кв.м), двумя квартирами (122 и 59 кв.м) и Nissan Teana 2.5. Его жена зарабатывает чуть меньше. В 2021 году ее доход составил 2,4 млн рублей.

У заместителя главы комитета Николая Пришлецова доход в 2021 году составил 1,8 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок (2120 кв.м) и две квартиры (87 и 53 кв.м). Также у Пришлецова есть Toyota LC 200 и американский мотоцикл Victory Cross Country Tour, заточенный на дальние поездки. Его жена, зарабатывающая 652 тысячи рублей, передвигается на Toyota RAV 4.

Заметно вырос заработок у зампреда Сергея Орлова - в 2021 году он получил 2,3 млн рублей, что больше предыдущих показателей на 529 тысяч рублей. Также он получил в собственность квартиру (39 кв.м), вдобавок к имеющейся доли в квартире и гаражу. Из транспорта у него кроссовер BMW X5 xDrive30d.

Другой зампред Лариса Канунникова представила достаточно скромную декларацию. В своем отчете она указала доход в 1,6 млн рублей и квартиру (198 кв.м). Чуть богаче выглядит отчёт ее коллеги Татьяны Морозовой, у которой есть две квартиры (115 и 53 кв.м) и кроссовер Skoda Kodiaq.

Многие сотрудники комитета по благоустройству заявили об улучшении жилищных условий. Шестеро работников отчитались о покупке квартиры или земельного участка. Самый обеспеченный член семьи оказался у главного специалиста отдела содержания и эксплуатации дорог Евгении Симоновой. Ее супруг заявил о доходе в размере 8,1 млн рублей. Кроме того, у него самый большой автопарк, но не самый разнообразный. На него записаны Nissan X-Trail, Lada Largus, УАЗ 31512 и целых три пикапа Mitsubishi L200.

Ранее о своих доходах рассказали в комитете по межнациональным отношениям. Глава комитета Олег Капитанов заработал в 2021 году 3,3 млн рублей. Столько же заработал председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков.

Константин Леньков