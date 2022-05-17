Глава комитета по межнациональным отношениям Капитанов расстался со гидроциклом

Доход председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга Олега Капитанова за 2021 год составил 3,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте Смольного 17 мая. Заработок главы комитета увеличился на 650 тысяч рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В декларации Капитанова больше не значится гидроцикл Yamaha FXSHO CRUISER. Остальные транспортные средства по-прежнему принадлежат чиновнику. У него, напомним, есть Porsche Cayenne Turbo, пятиметровый Cadillac ESCALADE ESV, легенда советской автопромышленности ГАЗ 21Р и самосвал ГАЗ САЗ 2505-10. Список недвижимости работника Смольного остался без изменений. На Капитанова оформлено три земельных участка, три жилых дома и три квартиры. Для автопарка у него есть гараж площадью 104 кв. м.

Супруга чиновника задекларировала доход в 17 млн рублей, что в 14 раз больше прошлогодних показателей. Она в 2021 году, предположительно, обогатилась из-за сделки по продаже собственности. Из ее отчета пропала квартира площадью 113 кв.м. У нее остались земельный участок и нежилое помещение.

Заработок первого заместителя главы комитета Алексея Силкина за прошедший год тоже увеличился. Он отчитался о 2 миллионах рублей, что на 380 тысяч рублей больше, чем в 2020 году. У него в собственности находится квартира почти той же площадью, что и гараж начальника - 105 кв.м. Еще Силкин на пару с несовершеннолетним ребенком владеет долями в квартире площадью 47 кв.м. Передвигается первый зам на Volkswagen Polo. Жена Силкина, кроме увеличившегося дохода с 840 до 935 тысяч рублей, может похвастаться двумя новыми земельными участками площадью 621 и 623 кв.м.

Самые богатые родственники среди сотрудников комитета оказались у главного специалиста отдела межнациональных отношений и координации государственных программ Владимира Двухименного. Его жена сообщила о доходе в 15,2 млн рублей, хотя год назад ее заработок не превышал 300 тысяч рублей. Еще она пересела с Ford Kuga на похожий Volkswagen Tiguan. Сам чиновник в 2021 году принес в дом лишь 1,4 млн рублей. Передвигается Двухименный на Mazda 6.

Ранее о своих доходах отчитались в комитете имущественных отношений. Председатель КИО Леонид Кулаков в 2021 году заработал в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Как и Капитанов, он отчитался о заработке в размере 3,3 млн рублей.

Константин Леньков