Обвиняемую по статье о фейках журналистку Пономаренко этапировали в Барнаул

Журналистка RusNews Мария Пономаренко переведена из СИЗО № 5 в Петербурге в Барнаул, сообщил 23 мая проект "ОВД-Инфо"*. Ее обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за постов о событиях в Мариуполе после начала спецоперации на Украине.

Пономаренко была задержана 23 апреля в Петербурге, спустя четыре дня Октябрьский райсуд города отправил ее в СИЗО на два месяца. Об аресте ходатайствовал следователь из Барнаула Александр Косачев, который настаивал на том, что журналистка может скрыться. Следователь также показал, что дело было заведено до отъезда журналистки из столицы Алтайского края и что несовершеннолетняя дочь Пономаренко дала в ходе допроса "частично изобличающие" показания о матери.

Пономаренко ранее проживала в Барнауле, где была известна как активистка. У нее две несовершеннолетние дочери, которых она содержит.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов