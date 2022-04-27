Суд отправил журналистку Пономаренко в СИЗО на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга 27 апреля решил отправить барнаульскую журналистку издания RusNews Марии Пономаренко в СИЗО под арест на 2 месяца, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ее обвиняют в распространении ложной информации о российской армии (ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Следователь из Барнаула Александр Косачев заявил, что есть основания полагать, что Пономаренко может скрыться или оказать давление на свидетелей. Она уехала их Барнаула уже после заведения дела, добавил Косачев.

Он сообщил, что несовершеннолетняя дочь журналистки была допрошена - она дала "частично изобличающие" показания о матери. Поэтому надо пресечь общение Пономаренко с дочерью для предупреждения ее влияния на ребенка, добавил следователь. По его словам, домашний арест или подписка о невыезде не смогу обеспечит необходимые меры, поэтому журналистку надо отправить в СИЗО. На этом же настаивала прокурор.

Пономаренко в ответ заявила, что не представляет общественной опасности. Журналистка отметила, что следователь не упомянул о выложенном ей видео из Петербурга, на котором она говорит о своём переезде. По ее словам, сейчас давление на ее дочь якобы оказывают следственные органы.

Пономаренко добавила, что по месту работы ее характеризуют положительно. В Петербурге Пономаренко согласны предоставить жилья для заключения под домашний арест.

Есть возможность проведения домашнего ареста в квартире в Барнауле, добавил защитник журналистки Сергей Подольский. Он рассказал, что поручительство за Пономаренко подписали депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский и ряд муниципальных депутатов города: Сергей Кузин (МО "Гавань"), Сергей Трошин (МО "Литейный округ"), Сергей Самусев (МО №15), Радислав Полуйков и Никита Юферев (МО "Смольнинское"), Ирина Гайсина, Ксения Лаврова и Виталий Боварь (МО "Владимирский округ").

Подольский добавил, что в материалах дела нет одного обязательного документа для избрания меры пресечения - протокола допроса обвиняемой. В деле фигурирует допрос Пономаренко ещё от ноября 2021 года.

Судья Ирина Керро решила, что изоляция журналистки от общества необходима. Более мягкая мера пресечения не обеспечит беспрепятственное производство по уголовному делу.

Напомним, Пономаренко вменяют публикацию постов о событиях в Мариуполе после 24 февраля 2022 года. Журналистку задержали в Петербурге 23 апреля. Через два дня суд продлил ее арест по просьбе защитника Сергея Подольского. Он объяснил это тем, что необходимо подготовить ряд документов для запроса более мягкой меры пресечения. В тот день Пономаренко предположила, что ее арестуют и отправят в СИЗО Барнаула.

София Саттарова