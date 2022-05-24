Росавиация продлила запрет на перелеты в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила до 31 мая действие запрета на воздушное сообщение с 11 аэропортами в южных и центральных регионах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

Закрыты для перелетов воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые ограничение на перелеты было введено с началом спецоперации на Украине. С тех пор оно регулярно продлевается.

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