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Минобрнауки намерено ввести общий формат преподавания истории России в вузах

фото ЗакС политика Минобрнауки намерено ввести общий формат преподавания истории России в вузах

Минобрнауки планирует ввести общий для всех вузов формат и объем преподавания российской истории, сообщило 24 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Ранее ведомство вынесло для обсуждения проект приказа об изменении федеральных образовательных стандартов.

Предполагается, что на бакалавриате и специалитете модуль по истории России должен будет содержать не менее четырех зачетных единиц, что соответствует в среднем 144 академическим часам. Сам предмет будет изучаться в течение года.

"Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80 %, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40 % объема, отводимого на реализацию этой дисциплины (модуля)", — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что курс отечественной истории в вузах и сейчас входит в обязательную программу, однако в настоящее время не установлены требования к объему и формату изучения. В результате во многих университетах при изучении этого предмета немалую часть времени отводят на самостоятельную работу студентов. Кроме того, сейчас вузы сами определяют наименование, объем и содержание дисциплины.

Ранее в Минобрнауки высказались за участие студенческого самоуправления и студсоветов в управлении вузами.


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