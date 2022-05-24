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Новости 11:52

Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

фото ЗакС политика Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами, сообщила 24 мая пресс-служба губернатора. Такое решение было принято в ходе телефонного общения Александра Беглова с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

Как уточнил Беглов, соглашение о побратимстве будет подготовлено и подписано в ближайшее время.

Комментируя сообщение о договоренности, градоначальник поведал, что "сегодня Мариуполь переживает сложный этап", и Петербург готов помочь в его возрождении — установить связи между предприятиями, а заодно "наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и др.".

В своих рассуждениях Беглов не обошел вниманием тему Великой Отечественной войны. "Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим", — заявил он.

Стоит отметить, что тема блокады второй день подряд мелькает в заявлениях губернатора. В понедельник он заявил, что пережить ее городу помогло "сотрудничество с Русской православной церковью".


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