Глава КГА отчиталась о доходе в 3 млн рублей

На сайте комитета комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга 24 мая появились сведения об имуществе и доходах за 2021 год его сотрудников. Руководитель КГА Юлия Киселева, работающая в должности главы с декабря 2021 года, сообщила о доходе в 3 млн рублей.

Ей принадлежит квартира площадью 53,5 кв. м и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1349 кв. м. Еще два участка и два жилых дома находятся у чиновницы в долевой собственности.

Годом раньше Киселева отчиталась также об автомобиле Audi Q5. В новой декларации транспортного средства нет. Ее доход за 2020 год составлял 7,4 млн рублей.

С 2019 года Киселева работала сначала советницей губернатора Александра Беглова, затем - заместительницей руководителя его администрации. До этого она почти шесть лет руководила Василеостровским районом.

Фото: gov.spb.ru