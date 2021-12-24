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Новости 10:35

Юлия Киселева стала главой комитета по градостроительству и архитектуре

фото ЗакС политика Юлия Киселева стала главой комитета по градостроительству и архитектуре

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому Юлия Киселева назначается руководительницей комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), информирует пресс-служба Смольного.

До того, как стать главой ведомства, Киселева, начиная с 26 октября, трудилась на посту зампредседателя КГА. 

Не так давно первый замруководителя комитета Павел Соколов стал главным архитектором города на Неве. Ранее, напомним, эта должность была совмещена с руководством КГА: последним её занимал Владимир Григорьев, который получил должность специального представителя губернатора.

Киселева, в свою очередь, работает в Смольном с середины 1990-х годов. В 2008-2013 годах она уже являлась главой КГА. После этого почти шесть лет руководила администрацией Василеостровского района, однако в снежную зиму 2018-2019 годов её уволили, объяснив кадровое решение плохой уборкой улиц.

Позже она стала советником губернатора, а затем заместителем руководителя его администрации.


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