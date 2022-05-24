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Новости 13:30

Мейксину прочат место в Горизбиркоме

фото ЗакС политика Мейксину прочат место в Горизбиркоме

"Политический" вице-губернатор Петербурга Максим Мейксин в ближайшее время может оставить свой пост, сообщил ЗАКС.Ру информированный источник. Ожидается, что заместитель главы города войдет в новый состав городской избирательной комиссии.

При этом, по информации ЗАКС.Ру, Горизбирком покинет его действующая глава Наталия Чечина. 

Губернатор Александр Беглов уже предложил Москве рекомендовать назначить Мейксина на должность председателя комиссии и ЦИК дала на это согласие, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. В качестве альтернативных кандидатур были представлены детский омбудсмен Анна Митянина и зампред комитета по информатизации и связи Дмитрий Кузьмин, утверждает издание.

Мейксин назначили на должность вице-губернатора в октябре 2021 года. Он курирует вопросы молодежной политики, территориального развития, межнациональных отношений, а также связи с религиозными объединениями. В 2019 - 2021 годах Мейксин возглавлял Центральный район Петербурга, а до того почти шесть лет руководил комитетом по промышленной политике.


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