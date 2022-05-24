Володин заинтересовался вопросом целесообразности дальнейших выплат России по внешнему долгу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентским комитетам по финансовому рынку и по бюджету и налогам проработать вопрос о возможности приостановки выплат России по внешнему госдолгу вплоть до разморозки активов страны за рубежом, сообщило 24 мая ТАСС.

На подобную идею Володина сподвигло выступление депутата от КПРФ Николая Коломейцева. В своей речи последний поведал о "возмущении" избирателей тем фактом, что Россия продолжает выполнять свои обязательства, "в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния". Также Коломейцев предложил поручить комитету по финансовому рынку уточнить в Минфине и ЦБ причины, по которым Россия продолжает погашать внешние долги.

"На 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 миллиардов [рублей]. Нам надо просто прекратить платить совокупный [долг], пока не возместят замороженные наши активы", — призвал коммунист, предположив, "что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов".

Володин идею поддержал, перенаправив вопрос руководству профильных комитетов и пообещав обсудить предложение после того, как там изучат вопрос. "Вот и обсудим — после того как изучат это комитет по бюджету и комитет по финансовым рынкам. Нам надо подключить два комитета — одна голова хорошо, а две лучше", — резюмировал спикер.

В начале мая Володин объявил о 10 128 санкциях, введенных против России. "Всё, что нас не убивает, делает сильнее", — отметил при этом он.