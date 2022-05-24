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Володин заинтересовался вопросом целесообразности дальнейших выплат России по внешнему долгу

фото ЗакС политика Володин заинтересовался вопросом целесообразности дальнейших выплат России по внешнему долгу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентским комитетам по финансовому рынку и по бюджету и налогам проработать вопрос о возможности приостановки выплат России по внешнему госдолгу вплоть до разморозки активов страны за рубежом, сообщило 24 мая ТАСС.

На подобную идею Володина сподвигло выступление депутата от КПРФ Николая Коломейцева. В своей речи последний поведал о "возмущении" избирателей тем фактом, что Россия продолжает выполнять свои обязательства, "в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния". Также Коломейцев предложил поручить комитету по финансовому рынку уточнить в Минфине и ЦБ причины, по которым Россия продолжает погашать внешние долги.

"На 1 января 2022 года самый крупный внешний долг наш был 478 миллиардов [рублей]. Нам надо просто прекратить платить совокупный [долг], пока не возместят замороженные наши активы", — призвал коммунист, предположив, "что это будет ускорять решение проблемы размораживания наших активов".

Володин идею поддержал, перенаправив вопрос руководству профильных комитетов и пообещав обсудить предложение после того, как там изучат вопрос. "Вот и обсудим — после того как изучат это комитет по бюджету и комитет по финансовым рынкам. Нам надо подключить два комитета — одна голова хорошо, а две лучше", — резюмировал спикер.

В начале мая Володин объявил о 10 128 санкциях, введенных против России. "Всё, что нас не убивает, делает сильнее", — отметил при этом он.


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