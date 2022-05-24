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Выборы 2021

Новости 14:48

Захотел — и выдвинул: В Кремле прокомментировали особенности выбора кандидатуры нового главы МЧС

фото ЗакС политика Захотел — и выдвинул: В Кремле прокомментировали особенности выбора кандидатуры нового главы МЧС

Президент Владимир Путин хорошо знает предложенного им на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что тот справится с новыми обязанностями, приводит 24 мая РИА "Новости" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", — заявил журналистам представитель Кремля.

Не оставил Песков без ответа вопрос о том, почему с выбором главы МЧС не могли определиться на протяжении нескольких месяцев. "Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", — промолвил он.

При этом однозначно сказать, станет ли Путин представлять Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков не смог. "Пока точных планов на этот счет нет", — сказал он, уточнив, что всё будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.

В понедельник президент направил кандидатуру Куренкова в качестве нового главы МЧС на утверждение Совфеда. До этого, с момента гибели в сентябре 2021 года предыдущего министра Евгения Зиничева, ведомством в статусе врио руководителя управлял Александр Чуприян.


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