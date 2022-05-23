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Новости 15:26

Путин предложил на утверждение Совфеда кандидатуру главы МЧС

фото ЗакС политика Путин предложил на утверждение Совфеда кандидатуру главы МЧС

Президент Владимир Путин направил на утверждение Совета Федерации кандидатуру Александра Куренкова в качестве нового главы МЧС, сообщил 23 мая ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате российского парламента. Ожидается, что сенаторы рассмотрят представление в среду, 25 мая.

"В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.", — приводит ТАСС слова своего собеседника.

Как отмечает ТАСС, Куренков работал в спецслужбах, в частности, в ФСО и Росгвардии.

В настоящее время МЧС руководит в статусе врио главы Александр Чуприян, занявший этот пост в сентябре 2021 года после гибели министра Евгения Зиничева. Сам Зиничев скончался в возрасте 55 лет во время поездки к водопаду Китабо-Орон на территории Путоранского заповедника в 120 километрах от Норильска, похоронен он был на Северном кладбище в Петербурге. За прошедшее время Мосгордума проголосовала за установку ему памятника в столице, в Грозном открыли стелу и назвали улицу в его честь, а в Петербурге Топонимическая комиссия выступила за то, чтобы назвать именем Зиничева сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло. Также в конце апреля Владимир Путин присвоил имя Зиничева Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.

Фото: МЧС России/ "ВКонтакте"


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