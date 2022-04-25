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Путин присвоил имя погибшего главы МЧС профильному вузу в Петербурге

фото ЗакС политика Путин присвоил имя погибшего главы МЧС профильному вузу в Петербурге

Президент Владимир Путин присвоил имя погибшего экс-министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева Петербургскому университету Государственной противопожарной службы МЧС. Соответствующий указ опубликован 25 апреля на официальном портале правовой информации.

Необходимость переименования обосновывается вкладом Зиничева в реализацию госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности. В качестве еще одной причины документ указывает на "цели увековечения памяти" погибшего министра.

Ранее Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала назвать именем Зиничева сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло. В декабре 2021 года Мосгордума проголосовала за установку в столице памятника бывшему главе МЧС.

В 2006-2015 годах Зиничев работал в Службе безопасности президента России, сопровождал Владимира Путина в его рабочих поездках. Позже служил в ФСБ, а в 2016 году провел чуть более двух месяцев в должности врио губернатора Калининградской области. Оттуда он вернулся в ФСБ, а в 2018 году возглавил МЧС. Зиничев погиб в сентябре 2021 года, упав с высоты  Большого Иркиндинского водопада на реке Иркинда в 120 километрах от Норильска.


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