Вишневский внесет депутатский запрос губернатору по ситуации с Охтинским мысом

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") счел "возмутительным" полученный от вице-губернатора Бориса Пиотровского ответ на запрос о судьбе территории на Охтинском мысу. Своей реакцией на письмо парламентарий поделился 24 мая в своем Telegram-канале.

В опубликованном посте Вишневский изложил заданные ранее вопросы и привел ответы на них вице-губернатора, сопроводив их собственными комментариями. Среди прочего, депутат пришел к выводу о том, что обсуждение проекта "Газпром нефти" силами рабочей группы не проводилось и бумаги на его согласование были поданы в КГИОП "в обход рабочей группы".

Также недовольство Вишневского вызвало отсутствие в письме поименного списка "ценных археологических артефактов", о чем он вице-губернатора просил, а также другие ответы собеседника. В итоге "яблочник" заявил о намерении обратиться по факту переписки напрямую к губернатору Александру Беглову.

"Буду вносить депутатский запрос губернатору. Спрошу у губернатора, действительно ли Правительство Санкт-Петербурга не знает, какие конкретно памятники (названия, границы) и как предполагается сохранять на Охтинском мысу", — заявил он.

В комментарии ЗАКС.Ру Вишневский поделился планами внести депутатский запрос на заседании Заксобрания 1 июня.

О направлении запроса Пиотровскому депутат рассказал 4 мая. В своем обращении он указал на ряд вопросов, касающихся ситуации с Охтинским мысом и предполагаемой его застройкой "Газпром нефтью".