Вишневский снова обратился к Пиотровскому по Охтинскому мысу

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский направил запрос вице-губернатору Петербурга по культуре и спорту Борису Пиотровскому с вопросами о ситуации с Охтинским мысом и его предполагаемой застройкой "Газпром нефтью". Документ парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

В запросе Вишневский просит Пиотровского уточнить, какие именно исторические объекты планируется сохранить в рамках переработанного проекта "Газпром нефти". Также депутат хочет знать, откуда у вице-губернатора данные о содержании нового проекта и каковы сроки его реализации. Вишневский отметил, что феврале и марте 2022 года чиновник сообщал об основных элементах планируемого парка, но уже в апреле в ответе Куйбышевскому районному суду заявил, что переработанный проект в правительство Петербурга не поступал.

В том же письме суду Пиотровский якобы написал, что документы о деятельности рабочей группы по Охтинскому мысу находятся у Минкульта, добавил Вишневский. Он попросил вице-губернатора рассказать, как тогда правительство города оценивало проект и участвовало в заседаниях рабочей группы, если не имеет никаких данных. Также парламентарий спросил собиралась ли рабочая группа по Охтинскому мысу после 20 ноября 2021 года, в каком составе и что обсуждала.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский отметил, что в публичном поле появляется одна информация о проекте, а в ответе суду говорится об ином.

- Интересно, как они дают оценку тем концепциям, которые, как они сообщают суду, к ним якобы не поступали, и рассказывают о деятельности рабочей группы, о которой, опять же, как сообщают суду, ничего не известно. Какое-то раздвоение личности. Видимо, один Пиотровский всё знает, всё получает и во всём в курсе, а другой Пиотровский сообщает суду, что у него ничего нет, он ничего не получал и понятия ни о чем не имеет.

Кроме этого, Вишневский поинтересовался у Пиотровского, продолжает ли правительство Петербурга поддерживать ранее одобренный проект Охтинского мыса, который создала японская компания Nikken Sekkei. Япония ранее ввела ряд санкций против России, напомнил депутат.

До этого он уже писал Пиотровскому с вопросами об Охтинском мысе.

Отметим, "Газпром нефть" владеет территорией на Охтинском мысе и хочет построить там бизнес-центр. Археологи утверждают, что там сохранились остатки рыболовных сооружений, части новгородского укрепления и двух шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона. Споры о судьбе Охтинского мыса идут не первый год. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова