Охтинский мыс и никакой конкретики

концепция архитектурного бюро "Студия-17" (архитекторы Святослав Гайкович и Михаил Ольдерогге)

Чиновники говорят о некоем "новом" проекте по Охтинскому мысу. Но не уточняют, что за рабочая группа приняла решение о нем и как именно он будет выглядеть. Градозащитники просят конкретизировать информацию и готовятся к новым судебным заседаниям - Газпром, КГИОП и Минкульт решили оспорить решение суда о признании руин Ландскроны объектом культурного наследия.

Загадочный проект

Дочерней организации Газпрома - "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" - принадлежит более 47 тысяч кв. м земли на Охтинском мысе. Компания хочет построить там деловой комплекс с парком. "Газпромнефть" ранее представила свой проект, подготовленный японским архитектурным бюро Nikken Sekkei. Против застройки мыса выступили градозащитники и научное сообщество. Изучавший Охтинский мыс археолог Петр Сорокин заявил, что на территории сохранились остатки рыболовных сооружений, части новгородского укрепления и двух шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона. Градозащитники требуют создать на мысе историко-археологический музей-заповедник и даже представили свой проект в феврале 2021 года.

В разговоре с ЗАКС.Ру Сорокин отметил, что проект Газпрома предполагает построить здание на части обнаруженных объектов. Это повлечет их уничтожение, уверен археолог.

- Помимо Ландскроны, под застройку попадает и Ниеншанц, и мысовое городище. <...> Все эти объекты несколько выходят на городскую территорию, но основная их часть находится на застраиваемой территории, - сказал Сорокин.

В 2021 году президент России Владимир Путин дал поручение Минкульту, Газпрому и властям Петербурга совместно придумать, как выйти из ситуации. Первый "дедлайн" для этого был - 1 мая 2021 года, но он постоянно отодвигался.

В ответе на запрос ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации губернатора Петербурга Александра Беглова рассказали, что спорные вопросы о музеефикации территории обсудила межведомственная рабочая группа, созданная по поручению президента. В пресс-службе уточнили, что в рабгруппу вошли замминистра культуры России Алла Манилова, представители правительства Петербурга, представители компании "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты", директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук Петр Сорокин. Рабочая группа провела "два полноформатных совещания, на которых комплексно рассмотрены все аспекты спорных вопросов музеефикации памятников Охтинского мыса и создания музея-заповедника".

"Совместно члены рабочей группы Минкультуры России и Правительство Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства "Газпром нефти" – владельца участка. Это позволит совместить в едином пространстве функции рекреации и историко-культурного просвещения. С учетом предложений рабочей группы ПАО "Газпром нефть" уже переработало за собственные средства концепцию проекта", - заявили в пресс-службе губернатора.

Этот ответ ЗАКС.Ру получил 9 февраля. До этого практически слово в слово этой же информацией в своем Telegram-канале поделился вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Его пост от 7 февраля стал окончанием ответа пресс-службы губернатора.

Входящий в рабочую группу Петр Сорокин рассказал ЗАКС.Ру, что совещаний действительно было два - в 2021 году. Да и на них не принималось никаких решений по проекту Охтинского мыса, сказал археолог.

- После прошлого года эта рабочая группа не собиралась. Ни к каким решениям там, в принципе, не приходили. Там заслушивали различные точки зрения и мнения по этому вопросу. Никаких решений непосредственно на рабочей группе не принималось, - рассказал Сорокин.

В сообщении Пиотровского и ответе пресс-службы Беглова утверждается, что новым проектом предусматривается "проектирование ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установка трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона, установка информационных табло, размещение вставок с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия". Археолог Петр Сорокин считает, что по описанию новый проект не отличается от старого.

- Судя из того, что заявил Пиотровский, никакой переделки проекта там не прослеживается. Те же самые слова о каком-то парке. <...> Что касается музея, это все те же 1,5 тысячи кв. м внутри этого бизнес-центра. Но речь-то по Охтинскому мысу идет даже не о музее, а о памятниках, которые на этом месте находятся. А они несовместимы ни с какой застройкой, что уже показано различными экспертизами, - сказал Сорокин.

ЗАКС.Ру через официальный запрос интересовался у губернатора Петербурга Беглова, когда общественности представят проект Газпрома. Ответа на этот вопрос не поступило. Аналогичный вопрос издание задало и вице-губернатору Пиотровскому. На момент публикации материала ответа и на этот запрос не поступило. Не дал своего ответа и комитет по культуре Петербурга.

Вопросы о том, как же выглядит новый проект, возникли и у градозащитников. В частности, Павел Шапчиц в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что радикальные изменения пока не прослеживаются:

- В связи с этим хотелось бы у Пиотровского Бориса Михайловича спросить: "Вы тут сказали, что проект полностью переделан, радикально. А в чем радикализм? Я так понимаю, у нас будет новая проектная документация, новая экспертиза проектной документации. А если не будет, то получается проект у нас прежний?"

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский, выступавший одним из истцов в споре с КГИОП, направил свой запрос Пиотровскому 10 февраля. Он интересуется у него, какая именно группа утверждала новый проект Газпрома и когда документ можно будет увидеть.

- Есть твердое убеждение, что проект не претерпел никаких изменений. Поэтому попросил опубликовать, наконец, сам этот проект и объяснить, в чем всё-таки состоит отличие нового проекта от ранее анонсированного. И ключевой вопрос — как будут сохранены рвы Ландскроны и Ниеншанца, фрагменты Охтинской верфи, не вошедшие в границы официально охраняемых 15% памятника, - прокомментировал Вишневский свой запрос.

Судебные дела

Почти весь 2021 год шло и судебное разбирательство по Охтинскому мысу: градозащитники требовали признать крепость Ландскрона объектом культурного наследия. Она не попала в охраняемую территорию Охтинского мыса, отметил Сорокин. Это позволяет Газпрому не учитывать исторический объект и любым проектом прописать его застройку.

В августе 2021 года Куйбышевский районный суд запретил кому-либо вести работы по "углублению в грунт" даже на полметра. Об этих мерах предварительной защиты просили градозащитники, которые подали иск к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Решение суда опубликовано на его сайте.

Персональные данные из решений суды при публикации часто убирают. Даже данные исторических личностей при цитировании заявления АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия":

"Из данного заявления следует, что крепость Ландскрона построена в 1300 г. на русской территории правителем ФИО6 с участием мастеров из Рима, взята штурмом и разрушена Великим князем ФИО7". выдержка из решения Куйбышевского районного суда

Суд пишет, что меры предварительной защиты "должны быть соотносимы с заявленным требованием и соразмерны ему". Требование же - обязать КГИОП рассмотреть вопрос о признании культурным наследием оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона на мысе. Это требование Куйбышевский районный суд удовлетворил в ноябре 2021 года.

Комитет с мнением суда не согласился и подал апелляцию. Ведомство не стало объяснять ЗАКС.Ру , с чем именно не согласно.

"Решением от 18.11.2021 Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования истцов и обязал рассмотреть заявление археолога П.Е. Сорокина. Поскольку КГИОП не согласен с данным решением суда и наложенными обеспечительными мерами, то в установленном законом порядке обжалует его в Санкт-Петербургском городском суде", - ответили в ведомстве на запрос издания.

Свои апелляции подали и Газпром с Минкультом, рассказал ЗАКС.Ру один из истцов-градозащитников Павел Шапчиц. По его словам, три организации оспаривают все достижения истцов в суде.

- Минкульт страниц 20 написал, КГИОП - поменьше, Газпром 26 страниц, по-моему, написал. В общем, они очень серьезно настроены, - сказал Шапчиц.

Он уточнил, что свои доводы истцы должны представить до 1 марта. Сейчас в Санкт-Петербургском городском суде зарегистрировано дело по частной жалобе на решение Куйбышевского районного суда. Судя по карточке дела, оно рассматривается без вызова сторон. Одно заседание - 27 января - уже отложили, второе было назначено на 10 февраля. На момент публикации материала новых данных о деле в карточке не появилось.

Шапчиц в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что после вынесения решения частные жалобы должны рассматриваться вместе с апелляциями. Так что, вероятно, это дело получит ход тоже после 1 марта, предположил градозащитник.

София Саттарова