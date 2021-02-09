Надежда музейного мыса

Градозащитники, архитекторы и археологи 9 февраля на пресс-конференции "Интерфакса" официально презентовали концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге. Сейчас эта территория принадлежит "Газпрому", но в конце января президент России Владимир Путин дал поручение проработать вариант создания музея на мысе. Теперь у заинтересованных в сохранении культурного наследия появилась надежда на реализацию проекта. Правда, пока неизвестно, как и за чей счет.

Территория Охтинского мыса является уникальной - на ней сохранились части объектов допетровского периода, заявил на пресс-конференции "Интерфакса" старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН и заместитель директора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин. По его словам, на мысе в эпоху неолита (около 5 тысяч лет до н.э.) располагалось поселение людей, которые занимались рыболовным промыслом. Остатки рыболовных сооружений сохранились на территории мыса, утверждает Сорокин. Также, по его словам, остались части новгородского укрепления и двух шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона.

Именно эти сооружения должны стать основой музея-заповедника, заявил Сорокин.

- Город Ниен и крепость Ниеншанц - это наиболее масштабные объекты, которые здесь обнаружены. Остатки укреплений Ниеншанца не случайно предложены архитекторами как основа будущего музея. Остатки других крепостей сохраняются внутри укреплений Ниеншанц, и таким образом тоже могут экспонироваться. Мы имеем целый пласт разновременной истории на этой территории, которая дает нам новую информацию о допетровской истории этого края, - рассказал Сорокин.

Концепцию предполагаемого музея подготовила группа архитекторов из бюро "Студия-17" по инициативе Петербургского отделения ВООПиК и НИИ Культурного и природного наследия, рассказал на пресс-конференции соавтор проекта и вице-президент Союза архитекторов города Святослав Гайкович. По его словам, основной действительно планируется сделать крепость Ниеншанц - валы ее бастионов предлагается воссоздать и организовать внутри тематические залы с экспозициями из исторических артефактов. Только на мысе археологи обнаружили около 20 тысяч находок, уточнил Сорокин. По его словам, основная часть артефактов передана на хранение в "Эрмитаж", другая часть - в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Между собой бастионы предлагается соединить крышей, под которой должно быть пространство с остатками новгородского укрепления и крепости Ландскрона, рассказал архитектор Гайкович. Посередине можно сделать пространство для проведения мероприятий - например, исторических реконструкций, отметил вице-президент петербургского Союза архитекторов. Вокруг музея, по его словам, расположится парк с прогулочными дорожками, пешеходными мостами и исторической верфью с воссозданными кораблями. Крыша музея должна выступать смотровой площадкой, добавил Гайкович.

Заместитель председателя ВООПиК Петербурга Александр Кононов сообщил, что представленная концепция уже отправлена в Министерство культуры России. Федеральное ведомство совместно с администрацией города на Неве и госкорпорацией "Газпром" должны до 1 мая рассмотреть вопрос создания историко­-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе по поручению президента России Владимира Путина.

Сейчас территория Охтинского мыса в 4,7 га принадлежит "Газпром нефти". Компания в марте 2020 года представила концепцию по застройке территории, которую подготовило японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. "Газпром нефть" планировала создать на мысе деловой комплекс и парк, застройкой обещали не трогать только 0,8 га, которые отнесены к объектам культурного наследия приказом Минкульта. Ведомство ссылалось на проведенную археологом Айратом Ситдиковым экспертизу мыса, по которой ценность имеет только малая часть территории. Экспертизы ВООПиК, утверждающие о необходимости защитить законом весь мыс, Минкульт отклонял.

Градозащитники сразу раскритиковали идею "Газпром нефти" застроить Охтинский мыс и решение Минкульта признать культурным наследием только часть территории. В частности, депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц подали иск об оспаривании документа министерства. Суды они проиграли. Не смогли градозащитники добиться поддержки и у губернатора Петербурга Александра Беглова. На запрос Вишневского и парламентария от "Справедливой России" Надежды Тихоновой Беглов ответил, что у города нет законных оснований выменивать или выкупать Охтинский мыс у "Газпром нефти". Глава города сделал это заявление 21 января 2021 года, а уже меньше чем через две недели, 1 февраля, поблагодарил Путина за поручение заняться вопросом создания музея-заповедника на мысе.

- Глава государства устранил противоречия, которые копились с 1950-х годов XX века. Тема Музея археологии обсуждается в нашем городе более пятидесяти лет. Оптимально было бы разместить его там, где глубина культурного слоя максимальна, - сказал Беглов.

При этом, до сих пор губернатор не сообщил, какие варианты планируется проработать и как именно договариваться с "Газпромом". Корпорация тоже пока никак не прокомментировала поручение президента и свои дальнейшие планы.

Сторонники признания всего мыса культурным наследием отметили, что Беглов в своей благодарности президенту сказал о музее археологии, а не о музее-заповеднике. В частности, во время пресс-конференции 9 февраля на это обратил внимание заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и председатель ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик. По его словам, заповедник более широкое понятие. То есть это должно быть не просто здание, а в том числе территория под открытым небом с архитектурными или природными памятниками. Зампред совета по сохранению культурного наследия Петербурга отметил, что при решении создать музей-заповедник придется решить ряд вопросов.

- Еще не высказало своего мнения Министерство культуры, от которого зависит существенное расширение территории, которая должна охраняться и которая должна быть использована под музейные нужды, - сказал Мильчик.

Зампред ВООПиК Петербурга Кононов добавил, что Минкульту придется организовать новую экспертизу, если будет принято решение создавать на мысе музей-заповедник. Уже после этого возможно проведение архитектурного конкурса на создание концепции развития территории - необязательно сразу брать в реализацию предложенный проект, отметил Мильчик.

Также, по его мнению, важно услышать позицию "Газпрома": как именно компания намерена распорядится своей собственностью в рамках распоряжения президента. Вице-президент Союза архитекторов Петербурга Гайкович считает, что компанию не стоит ругать - они по праву являются владельцами территории. К решению проблемы следует подойти спокойно, мудро и в соответствии с законом, уверен Гайкович.

- Мне кажется очень важным вопрос собственности в данном случае. Как мне видится дальнейшее развитие. Если публичная точка зрения возобладает, эта точка зрения должна вылится в материальную составляющую. Государство, выполняя важное поручение общественности, должно изыскать средства для выкупа у компании этой территории, - заявил представитель Союза архитекторов города.

Участники пресс-конференции отметили, что платить за все не обязательно должен Петербург - находящиеся на мысе археологические находки имеют важное значение для истории всей страны. При этом, определенные плюсы в создании такого музея-заповедника будут и для города, считает археолог Сорокин. По его мнению, новое пространство станет одним из центров притяжения туристов.

Сейчас инициативная группа ждет реакции Минкульта. Зампред ВООПиК Петербурга Кононов надеется, что ведомство в ближайшее время создаст рабочую группу для исполнения поручения президента.

- Очень важно обратить внимание: там, где, скажу прямо, надежды у нас было очень немного, сегодня она становится вполне реальной, - считает зампред совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Мильчик.

текст: София Саттарова / изображения: концепция архитектурного бюро "Студия-17" (архитекторы Святослав Гайкович и Михаил Ольдерогге)

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