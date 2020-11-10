Верховный суд отклонил апелляцию в защиту статуса Охтинского мыса

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе приказ Минкульта о признании лишь части Охтинского мыса памятником культуры, сообщил в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Вишневский подчеркнул, что оспариваемый приказ Минкульта от 6 марта 2019 года не был опубликован, и суд, по его мнению, "фактически перечеркнул норму Конституции, запрещающую применять неопубликованные нормативные правовые акты". Он раскритиковал действия "Газпромнефти", которая тоже участвовала в процессе об оспаривании приказа, и заявил, что представители компании выступали против всех ходатайств.

В августе Верховный суд отказался признать незаконным приказ Минкульта об утверждении федеральным памятником культуры крепости "Ниеншанц" XVII века, участков культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI-XVII веков. Вишневский и градозащитники считают неверным признавать памятником культуры только некоторые объекты мыса, а не всю его территорию целиком.

Напомним, изначально "Газпром" собирался на Охтинском мысе построить небоскреб. После возмущения общественности проект перенесли в Лахту, и небоскреб получил название "Лахта центр". В начале 2020 года появились сведения, что "Газпромнефть" все же намерена построить на мысе офисное здание.

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