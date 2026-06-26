Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии

Президент Владимир Путин 26 июня подписал указ о назначении бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Абхазия. Глава государства освободил от обязанностей посла Михаила Шургалина. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазии", — говорится в указе главы государства.

Несколько дней назад комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии.

Гладков родился в 1969 году в Пензенской области. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В разное время работал в Пензенской области, правительствах Севастополя и Ставропольского края. Гладкова назначили на должность губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2026 года, однако в середине мая Гладков ушел в отставку. Руководить областью стал генерал-майор и Герой России Александр Шуваев. После Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского.

Шургалин работал чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии с мая 2022 года. До этого он около года служил советником министра иностранных дел, занимал руководящие должности в ведомстве и работал в посольствах России в США, Танзании и Австралии.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль