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Новости 16:23

Суд в Москве не стал исключать Навального из списка экстремистов

фото ЗакС политика Суд в Москве не стал исключать Навального из списка экстремистов

Мещанский суд Москвы отказал политику Алексею Навальному в исключении из списка экстремистов и террористов, сообщило 24 мая РИА "Новости".

"Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", — приводит информагентство слова собеседника в суде.

Сегодня же Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному в виде девяти лет строгого режима, вынесенный 22 марта Лефортовским судом Москвы по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. Теперь политика ждет перевод в колонию строгого режима.

Иск Навального к Росфинмониторингу был зарегистрирован Мещанским судом 21 апреля. Оппозиционер собирался оспорить включение себя в перечень экстремистов и террористов, куда был внесен в конце января 2022 года.


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