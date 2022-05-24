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Новости 18:17

Кандидаты в Молодежный парламент пожаловались на недомогание после обеда в ЗакСе

фото ЗакС политика Кандидаты в Молодежный парламент пожаловались на недомогание после обеда в ЗакСе

После второго этапа отбора в Молодежный парламент, который состоялся в Мариинском дворце 21 мая, минимум 20 человек из пяти команд пожаловались на признаки пищевого отравления. Один из них рассказал ЗАКС.Ру, что попал в больницу. Некоторые из участников отбора предполагают, что причиной якобы мог стать обед в столовой Законодательного собрания.

Жалобы на самочувствие начали появляться у конкурсантов вечером в воскресенье, на следующий день после второго этапа отбора. Некоторые замечали недомогание, боли в желудке и головокружение. У других же появилась слабость, температура и рвота. На восстановление некоторым потребовалось около двух дней. 

Один из конкурсантов Денис Котлов был вынужден обратиться за помощью к врачам. Вечером в воскресенье ему стало плохо. У молодого человека поднялась температура до 38,1 градуса. В тот же день он вызвал скорую. Сейчас он, по его словам, находится в Боткинской больнице и идет на поправку — после анализов его планируют выписать. Он уверен, что отравился, но не знает, где именно. 

Похожие симптомы оказались и у ведущего прошедшего в рамках отбора "актерского кейса" Дмитрия Мурашева. В разговоре с ЗАКС.Ру он подтвердил, что у него появились признаки ротавирусной инфекции. Он тоже обедал в столовой ЗакСа. 

- Что-то у меня на ротавирус, похоже. Вот меня колбасило вчера. Вчера было тяжело, а сегодня я уже таблетки принял. Полегче стало, - рассказал Мурашев.

Впрочем, некоторые из опрошенных ЗАКС.Ру участников второго этапа жалоб не имеют. Всего в тот день на отбор в Молодежный парламент пришли 150 человек. 

В столовой в тот день подавали салат "Оливье", суп, пюре с куриной котлетой и эклер с чаем на десерт. Один из участников отбора в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что салат выглядел "подветренно". Еще один кандидат в Молодежный парламент предположил, что проблема могла быть в котлете. Те, кто не стал ее есть, на здоровье не жаловались.  

Депутат Алексей Зинчук, который в качестве эксперта присутствовал на дебатах кандидатов в Молодежный парламент, рассказал ЗАКС.Ру, что впервые слышит о жалобах на самочувствие среди конкурсантов. Парламентарий рассказал, что сам не посещал столовую в тот день. 

- Я приехал, у меня было только три сырника с собой. Одним угостил депутата Наталью Астахову, вторым ее помощницу, третий — мне. Вряд ли [участники отравились в парламенте], в ЗакСе хорошая столовая, - рассказал Зинчук. 

В пресс-службе Заксобрания сообщили ЗАКС.Ру, что информации о жалобах на питание у них нет, а в местной столовой "все нормально". Получить оперативный комментарий от депутата Андрея Малкова, возглавляющего организационный комитет конкурсного отбора, корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. 

Напомним, в начале года Заксобрание решило создать Молодежный парламент, который стал бы новым совещательным органом. В него войдут 50 человек в возрасте от 16 до 25 лет. О том, как проходил второй этап отбора — в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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