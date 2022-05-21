В ЗакСе ловили "рыбку профессионального счастья"

фото Константина Ленькова, ЗАКС,Ру

В Мариинском дворце состоялся второй этап конкурсного отбора в Молодежный парламент. Для 150 конкурсантов подготовили четыре площадки, где будущие юные парламентарии могли проявить себя. Среди испытаний были дебаты на заданную тему, политико-правовая и экономическая игры, а также "актерский кейс". Корреспондент ЗАКС.Ру понаблюдал, как проходила борьба за место в Молодежном парламенте.

Место проведения второго этапа конкурса дважды переносилось. Еще пару месяцев назад, когда анонсировали создание нового совещательного органа, представители Заксобрания обещали пустить участников отбора в Мариинский дворец. На прошлой неделе, когда стали известны имена 150 счастливчиков, прошедших во второй тур, их позвали на площадку "Россия — Моя история". Накануне дня отбора всем все же разослали письмо с приглашением в ЗакС.

Со стороны такое столпотворение в коридорах Законодательного собрания было похоже на школьную экскурсию. Далеко не все кандидаты разделяют взгляды спикера Заксобрания Александра Бельского на дресс-код — большинство пришли в пиджаках или в форме. Среди конкурсантов были будущие сотрудники МЧС и спасательных отрядов. Некоторые вешали на лацканах различные значки. У одной девушки был прикреплен герб Петербурга. Еще пара ребят пришли с небольшими значками в форме буквы Z, которые используются как символ поддержки российской армии во время "специальной военной операции" на Украине.

Участников отбора встречали на входе в дворец. Им раздавали бутылки с водой и памятный сувенир — небольшую металлическую фигурку Чижика. Ребята с рюкзаками и портфелями фотографировались на фоне исторических интерьеров. Особой популярностью пользовалась ротонда Мариинского дворца.

Перед стартом всех собрали в Большом зале, где по средам проходят заседания депутатов городского парламента. Пока все рассаживались на места, приглашенный ведущий решил пошутить, объясняя собравшимся, чем ЗакС отличается от ЗАГСа. Официальная часть встречи началась с приветственного слова депутата Андрея Малкова, который возглавляет комиссию по молодежной политике при Законодательном собрании. Он рассказал, что искренне надеется на плодотворное сотрудничество и пообещал, что юные коллеги не останутся неуслышанными.

- Будем смотреть на вас как на равных людей, которые могут не только инициировать какие-то проекты, но и мы будем вам давать определенные задачи, чтобы вы уже транслировали их в свою среду молодежи, вузовского сообщества, - рассказал Малков.

Следом за ним за трибуну поднялся глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Единоросс посвятил свое выступление немного другой теме. Он посоветовал выбывшим из гонки не опускать руки. Крупник отметил, что сам трижды предпринимал попытку избраться в ЗакС. Депутат был рад увидеть заинтересованность в глазах ребят. Обычно молодежь обделяет его вниманием, признался Крупник.

- Бывает, прихожу, что-то говорю: по сегодняшней теме, по сегодняшней повестке. Достаточно интересно. Неважно, что это: молодежный парламент, или граффити, или субкультура. Кто-то смотрит в телефон, кто-то смотрит в окно, кто-то на девушку. Для меня самое страшное сейчас в молодежи — это равнодушие, - поделился единоросс.

В зале также присутствовали депутаты Андрей Горшечников, Анастасия Мельникова, Алексей Зинчук, Ольга Герасина и Наталия Астахова. Они выступать не стали. После обращений Малкова и Крупника участники начали заполнять анкеты. QR-код с опросом вывели на большой экран, но не все смогли перейти по ссылке. Ведущий предложил другой код, но там тест заметно отличался. В первом вопросы были посвящены поведению во время обсуждений и дискуссий. Второй опросник содержал больше форм с ответом в свободной форме. Один из вопросов звучал так:

"Если бы я поймал волшебную рыбку профессионального счастья, то попросил бы у нее..."

После заполнения анкет участников конкурсного отбора разделили на десять команд по 15 человек. Впереди их ожидали четыре площадки. Часть собравшихся осталась в Большом зале. Там проходили дебаты. Тот редкий случай, когда парламент стал местом для дискуссий. Среди заявленных тем — нужно ли молодежной политике отдельное министерство, а также считается ли комментарий в социальных сетях свободой слова.

В позициях за и против от разных команд звучали одни и те же тезисы. Особенно категорично звучали позиции против свободы слова в интернете. По мнению игроков, безнаказанность может повлечь за собой экстремизм и другие преступные мысли. Впрочем, иногда возможность "выпустить пар" относили к пользе свободы слова в соцсетях. Настоящие трудности возникали, когда депутат Алексей Зинчук бегло опрашивал выступавших. Как рассказали ЗАКС.Ру участницы дебатов, они ожидали услышать вопросы о молодежной политике. Зинчук же интересовался куда более общими темами. Например, видами ответственности, которые могут последовать из-за неудачного комментария. Сам депутат признался в разговоре с ЗАКС.Ру, что успехи конкурсантов в обществознании местами разочаровали его.











Пока в Большом зале обсуждали вред и пользу комментариев в социальных сетях, в Белом зале проходила политико-правовая игра. Для участников составили задачку о неназванном демократическом государстве N и его республике N. По участникам было видно, что далеко не все смогли найти решение и пытались вспомнить аналогии в странах ближнего зарубежья и Европы. Обсуждение позиций между командами порой переходило в грубый спор и попытки выяснить компетенции друг друга.









Срез молодежи был достаточно обширный. Среди участников были студенты юрфаков, действующие помощники депутатов, экономисты и представители других отраслей. В отбор попали и спортсмены. Один молодой человек рассказал, что преуспевает в единоборствах.

Другое испытание было посвящено распределению бюджетных средств в безымянном городке, в казне у которого было лишь 16 млн рублей. Команды должны были на свое усмотрение распределить средства между разными сферами жизни города. Приглашенные эксперты, которые оценивали результаты ребят, изредка соглашались с идеями некоторых докладчиков, но в большинстве случаев отмечали недостатки.

Самой странной и в то же время зрелищной площадкой стал Помпейский зал, где отрабатывали "актерский кейс". Желающие выходили в центр зала и разыгрывали всевозможные сценки, сюжет которых подсказывал ведущий. Иногда конкурсанты сами предлагали свои истории. Например, диалог недовольного депутата и его водителя. Перед отработкой актерских навыков молодые люди выполняли несколько упражнений из йоги в качестве разминки. Как правильно дать волю эмоциям, рассказывал ведущий Дмитрий Мурашев. По данным ЗАКС.Ру, человек по имени Дмитрий Мурашев является исполнителем по контракту на организацию и проведение второго этапа отбора в Молодежный парламент за 125 тысяч рублей.







Отбор продолжался около пяти часов. В полдень всех конкурсантов пригласили в столовую городского парламента на обед. Денег с них не попросили. В завершение мероприятия все собравшиеся сделали коллективную фотографию на ступенях Мариинского дворца.

Результаты сегодняшнего мероприятия станут известны позже. Сначала экспертная группа, которая наблюдала за выступлением конкурсантов, должна подсчитать очки каждого участника. В третий этап отбора пройдут 64 человека. Лишь половина из них станет членами Молодежного парламента. Их определят с помощью онлайн-голосования.





















Константин Леньков