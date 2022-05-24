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Новости 18:23

Суд в Петербурге отправил в СИЗО предполагаемого автора проукраинских лозунгов на детской площадке

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил в СИЗО предполагаемого автора проукраинских лозунгов на детской площадке

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для горожанина, заподозренного в нанесении надписей в поддержку Украины на детской площадке, проинформировала 24 мая объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в ночь на 2 мая Сергей Васильев при помощи баллончика с краской нанес надписи на горку и другие объекты детской площадки, расположенной у дома № 9 по Ушаковской набережной. Как уточнила судебная пресс-служба, совершал он это якобы "имея умысел на осквернение сооружения в общественном месте, по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции".

Нанесение надписей квалифицировали как вандализм по мотивам политической вражды (ч.2 ст.214 УК РФ). На судебном заседании Васильев возражал против заключения под стражу. Тем не менее, суд определил его в СИЗО до 18 июня.


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