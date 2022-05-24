Создание трамвайных линий до Всеволожска и Новосаратовки потребует привлечения 33 млрд рублей

Проектирование и строительство двух новых трамвайных линий, которые свяжут Петербург и Ленобласть, областные чиновники оценивают в 33 млрд рублей. Актуальные цифры, говоря о трамваях до Всеволожска и Новосаратовки, озвучил 24 мая перед сенаторами профильный вице-губернатор Сергей Харлашкин.

"Предполагается реализация проекта за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соотношении: федеральный бюджет 80% — 26,4 млрд, региональный бюджет 10% — 3,3 млрд, бюджет концессионеров тоже 10% — 3,3 млрд", - приводит его выкладки ТАСС.

Трамвай, отправляющийся до Всеволожска, по действующему плану будет иметь второе кольцо на улице Подвойского. Этот маршрут, по мнению Харлашкина, необходим, поскольку к 2035 году ожидается более чем двукратный рост населения областного центра. В свою очередь, трамвайный маршрут до Новосаратовки на правом берегу Невы будет, согласно плану, начинаться у станции метро "Ломоносовская".

Напомним, что проект трамвайной линии до Всеволожска вызывает нарекания у градозащитников и экозащитников: маршрут могут проложить через Ржевский лесопарк, для чего придется массово вырубать деревья. До начала лета чиновники обещали определиться с трассой.

фото: Горэлектротранс/ Telegram