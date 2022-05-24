Минобрнауки нацелилось на отказ от Болонской системы образования

Болонская система высшего образования, принятая большинством европейских стран и Россией, изжила себя и подлежит пересмотру, полагает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - приводит позицию чиновника газета "Коммерсант".

Таким образом, профильное министерство присоединилось к точке зрения главы Совета безопасности Николая Патрушева, которую он в нынешнем году уже публично озвучивал. Ее приверженцы есть и в Госдуме: например, вице-спикер Петр Толстой и депутат от Петербурга Виталий Милонов.

В 2003 году Россия стала 49-й страной, принявшей в своих университетах Болонскую систему. Последняя предполагает два этапа получения высшего образования: бакалавриат и магистратуру.