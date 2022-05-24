Борьба с прогульщиками или лазейка для изгнания мундепов?

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов считает, что мундепов-прогульщиков давно пора мотивировать чаще посещать собрания советов МО, и поправка Клишаса-Крашенинникова о лишении мандата за два прогула может этому поспособствовать. Некоторые муниципалы его оптимизма не разделяют. Кроме того, что такая мера, по их мнению, может стать рычагом давления, Петербургу могут грозить непрекращающиеся довыборы.

В воскресенье 22 мая, после окончания сроков подачи предложений к законопроекту о реформе местного самоуправления, "Ведомости" рассказали, что поправка, предложенная авторами реформы МСУ Андреем Клишасом и депутатом Государственной думы Павлом Крашенинниковым, позволит досрочно прекращать полномочия муниципальных депутатов в случае пропуска двух заседаний совета без уважительной причины. По каким именно основаниям можно будет пропустить заседание без риска лишиться мандата, станет известно позже. Мундепы смогут в десятидневный срок обжаловать отставку в суде. Поправку планируют рассмотреть ко второму чтению законопроекта.

Депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов, возглавляющий Совет муниципальных образований рассказал ЗАКС.Ру, что подобная норма необходима. По его мнению, это избавит округа от депутатов, саботирующих работу совета. "Ответственных" депутатов эта норма не коснется, считает парламентарий.

- Если человек идет во власть и избирается, то он должен нести ответственность за участие. Я исхожу из сложившейся практики. В ряде муниципалитетов депутаты бойкотируют заседание совета, не принимают бюджет, не позволяют собрать кворум. Это шантаж. За это нужно наказывать. На сегодняшний день не существует норм права, поэтому это вполне себе злободневная тема, - рассказал Беликов.

Неизвестно, как поправка в случае принятия скажется на депутатах МО "Смольнинское". Там, напомним, уже не первый год продолжается конфликт между главой округа Григорием Ранковым и оппозиционными членами совета, из-за которого последние вынуждены проводить свои собрания на крыльце муниципалитета. Формально Ранков назначает заседания, однако сам их не посещает. Кроме того, не пускает в здание депутатов.

Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что к поправке относится скептически и сомневается, что ее одобрят. В противном случае, мандатов могут лишиться все депутаты МО "Смольнинское". Глава округа предположил, что при таком раскладе в Петербурге придется постоянно проводить довыборы.

По словам Ранкова, не ясно, кто будет выступать с требованием о досрочном прекращении полномочий, а также список уважительных причин для прогула, за которые не будут наказывать.

Депутат Беликов предположил, основаниями для "законного" прогула будут те же нормы, которые зафиксированы в действующем законодательстве. Ими могут стать отпуск, болезнь или рабочая командировка. Однако глава Совета муниципальных образований допустил, что перечень может пополниться и другими пунктами.

- Дальше, если нам будет позволительно, мы подумаем о расширении. Если это болезнь ребенка — значит, это болезнь ребенка. Или какие-то другие обстоятельства, - рассуждает Беликов.

Иначе обстоят дела с округами, где регламент заседаний предусматривает удаленное участие членов совета в заседании депутатов. Например, после начала "специальной военной операции" на территории Украины, некоторые депутаты приняли решение покинуть Россию. Один из них — мундеп № 72 Владимир Волохонский. Сейчас он принимает участие в заседаниях по видеосвязи. Такой вариант "присутствия" вполне легален — соответствующие положения внесли в регламент проведения заседаний совета еще в разгар пандемии коронавируса, чтобы снизить риск распространения инфекции. Неизвестно, будет ли поправка Клишаса-Крашенинникова учитывать такой формат.

Глава МО № 72 Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру назвал возможную поправку к законопроекту "ерундой". Он опасается, что предложенную меру могут использовать для исключения из совета неугодных депутатов.

- Очередная лазейка, чтобы депутатов лишать полномочий. Мы же понимаем, что глава может инициировать внеочередные заседания, о которых депутаты не узнают или что-то еще случится. Потом это станет основанием для лишения их полномочий? Конечно, это недопустимо. У нас депутаты избраны жителями. Есть процедура отстранения депутата по инициативе жителей, а такие процедуры, я считаю, недопустимы. Все это приведет только к злоупотреблению, - рассказал Швец.

Внеочередные заседания, о которых говорил Швец, действительно случались в Петербурге. Так, в МО "Волковское" пытались лишить мандата Дмитрия Галашева, когда его полномочия досрочно прекратили задним числом из-за якобы не сданной декларации. Впрочем, проводилось ли то заседание на самом деле, не ясно — сейчас это выясняют следователи в рамках уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге в отношении главы округа Михаила Куренева.

В некоторых муниципалитетах иногда возникают трудности с отсутствием депутатов. Например, в 2021 году муниципальный совет МО "Ульянка" несколько раз пыталась проголосовать за досрочное прекращение полномочий единоросса Татьяны Егоровой, которая не посещала собрания на протяжении двух лет. Однако поводом для отзыва мандата все же была несданная декларация.

Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" внесли в декабре 2021 года. По задумке авторов, сенатора Клишаса и депутата Крашенинникова, документ направлен на совершенствование нынешнего законодательства в сфере местного самоуправления. Кроме существующих норм, проект закона предусматривает новые возможности для контроля над муниципалами. Такие нововведения, как право губернаторов предлагать своих претендентов на пост руководителей МО и возможность снимать их с должности по обращению президента, вызвали недовольство среди общественности. Кроме того, среди противников законопроекта популярно мнение, что документ противоречит Конституции. В частности, статье 12, в которой говорится о независимости местного самоуправления относительно органов государственной власти.

Константин Леньков / изображение: pixabay