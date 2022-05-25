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Новости 10:22

Петербургские депутаты отказались обсуждать текст с осуждением закона о дискредитации армии

фото ЗакС политика Петербургские депутаты отказались обсуждать текст с осуждением закона о дискредитации армии

Законодательное собрание Петербурга исключило из повестки дня проект заявления "о защите конституционных прав граждан на свободу информации". Документ, осуждающий практику применения законов о фейках и дискредитации использования Вооруженных сил России, внесла фракция "Яблоко". 

Исключить вопрос из повестки предложил единоросс Константин Чебыкин. Он заявил, что сначала проект необходимо обсудить на уровне парламентской комиссии. За исключение проголосовали 37 из 50 депутатов.

В заявлении говорится, что новые законы фактически запрещают гражданам под угрозой административного или уголовного наказания распространять какую-либо информацию о происходящем во время "специальной военной операции на Украине", кроме официальной. Тем самым введены ограничения конституционных прав граждан России, считают "яблочники". 

"Результатом введения указанных изменений уже стали тысячи административных и десятки уголовных дел… Следствием применения законов в новой редакции, с учетом указанных изменений, стало закрытие радиостанции "Эхо Москвы", приостановка выпуска "Новой газеты", прекращение трансляции эфира телеканала "Евроньюс", блокировка множества сайтов в сети интернет", - заявили авторы проекта.

Напомним, дискредитация Вооруженных сил России и фейки о российской армии стали поводом для возбуждения в России более 50 уголовных дел менее чем за три месяца.

Сергей Еремеев


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