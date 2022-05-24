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Новости 17:11

Более 50 уголовных дел о фейках про армию расследуется в России

фото ЗакС политика Более 50 уголовных дел о фейках про армию расследуется в России

С момента появления в уголовном законодательстве статьи о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ) Следственный комитет возбудил по ней уже 53 дела, написал 24 мая в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

"После дел Майкла Наки и Руслана Левиева следователи возбудили еще три дела — в Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске. Также расследуется аналогичное дело в Твери  — в отношении неустановленных лиц", — рассказал он.

"Всего дела о военных фейках расследуются в 27 регионах РФ", — отметил Чиков. По его данным, 13 фигурантов арестованы, еще 12 человек находятся за пределами России. Первые уголовные дела уже направлены в суды, при этом большинство дел расследуется по пункту "д" части 2 статьи (распространение недостоверной информации по мотивам политической или религиозной ненависти или вражды).

Во вторник Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки и блогера Веронику Белоцерковскую по возбужденным против них делам о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Наки и Белоцерковская находятся за пределами России.


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