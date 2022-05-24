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Новости 10:47

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о публичном распространении фейков про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 24 мая "Интерфакс". На подобной мере настаивало следствие, уточнило агентство.

"В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", — сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде.

Ранее стало известно, что Наки фигурирует в деле основателя Conflict Intelligence Team (CIT), журналиста-расследователя Руслана Левиева. Последний был заочно арестован Басманным судом Москвы 18 мая. Известно, что МВД объявило Левиева и Наки в розыск, оба журналиста находятся за пределами России.

Ранее появилась информация об этапировании журналистки Марии Пономаренко из СИЗО в Петербурге в Барнаул, где против нее заведено дело о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки"


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