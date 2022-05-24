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Новости 13:33

Суд в Москве заочно арестовал Веронику Белоцерковскую по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно арестовал Веронику Белоцерковскую по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы заочно арестовал основательницу журнала "Собака.ру" Веронику Белоцерковскую, известила 24 мая "Медиазона"*. Петербурженку обвиняют в распространении фейков об армии, совершенном по мотивам политической вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Белоцерковская стала одной из первых в России, против кого было заведено уголовное дело о фейках. Первопричиной этого стали ее посты в Instagram**, где она высказывалась относительно спецоперации на Украине. В середине мая МВД объявило блогершу в розыск. Сама Белоцерковская живет во Франции.

Во вторник утром стало известно о том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о публичном распространении фейков про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Instagram** и Facebook*** запрещены в России наравне с владеющей ими компанией Meta****, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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