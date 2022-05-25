Nike закрывает магазины в России

Американская компания по производству спортивной обуви и одежды Nike решила не продлевать соглашение с владельцем бренда Inventive Retail Group (IRG) ввиду отсутствия возможности "в обозримом будущем" поставлять свою продукцию в Россию, в связи с чем фирма приняла решение закрыть магазины в стране, пишут "Ведомости".

Об отказе продлевать франчайзинговое соглашение говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова, которое получили сотрудники компании.

"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом. Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", – констатирует Смыков.

Торговые точки прекратят свою деятельность после того, как закончатся товарные запасы Nike.

В то же время, по мнению регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, товары под оригинальным брендом Nike полностью не уйдут с российского рынка. Она полагает, что продукцию можно будет приобрести в мультибрендовых магазинах.

Напомним также, ранее об уходе с российского рынка объявил Reebok: российское подразделение компании выкупил турецкий холдинг FLO Retailing.