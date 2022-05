"Ъ": Российское подразделение Reebok выкупил турецкий холдинг

Турецкий холдинг FLO Retailing купил российское подразделение сети спорттоваров Reebok, информирует "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

По сведениям "Ъ", во владение холдинга перешли свыше 100 магазинов, стоимость сделки оценивается в 1,5 млрд рублей, но может быть и гораздо ниже. FLO Retailing стал владельцем торговых точек Reebok после того, как подписал с компанией соглашение о производстве на турецких фабриках товаров под данным брендом.

Турецкий холдинг собирается переименовать магазины Reebok, но при этом продолжить выпускать продукцию под данным брендом.

Компания FLO Retailing ведёт свою деятельность в 21 стране. Владеет такими торговыми сетями, как Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Также ей принадлежат марки U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

Напомним также, что в марте 2022 года Adidas продал бренд Reebok компании Authentic Brands Group (ABG) . На сайте фирмы сообщается, что компания вынуждена была приостановить свою деятельность в России из-за проводимой на Украине военной "спецоперации".