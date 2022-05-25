В Смольном не смогли назвать количество раненых на Украине петербуржцев

Представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко сообщил депутатам, что в Смольном еще не утвердили списки жителей города, участвовавших в "специальной военной операции" и получивших ранение.

Сухенко сказал об этом, отвечая на вопрос лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова. "Яблочник" спросил, сколько человек попадает под программу оказания материальной поддержки региональными властями.

- Списки окончательно не утверждены. Сейчас принимаются заявки. Они рассматриваются в установленном порядке… Сейчас этих данных точных нет. говорить о них преждевременно, - сказал представитель главы города.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил о намерении выплачивать суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей жителям Петербурга, отправившимся участвовать в "специальной военной операции" и получившим ранения. Позже Смольный подготовил законопроект, дающий городскому правительству право устанавливать меры поддержки военнослужащим и нацгвардейцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов.

Сергей Еремеев