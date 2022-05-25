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Новости 10:58

Пока охрана досматривала Яшина, судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Пока охрана досматривала Яшина, судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Москве Тушинский суд приступил к рассмотрению сразу нескольких административных протоколов о дискредитации российской армии, которые ранее выписали оппозиционному политику Илье Яшину. Заседание уже не обошлось без курьёза, о чём он сам рассказал у себя в Telegram-канале.

"Судья у нас весёлый. Пока охрана досматривала меня на первом этаже, судья за пять минут рассмотрел первое из трёх моих дел и вынес мне штраф 30 тысяч рублей", - написал Яшин.

Отметим, что в перспективе Яшину может грозить большой штраф, а также вероятное уголовное преследование за неоднократное привлечение по статье о дискредитации войск РФ.

Оппозиционер, добавим также, уже проходит свидетелем по уголовному делу о фейках про Вооружённые силы РФ.

Обновлено в 13:10. По второму делу о дискредитации армии из-за видеоролика в YouTube Яшина также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Обновлено в 14:00. Политика в третий раз оштрафовали по аналогичной статье.

Фото: Илья Яшин / Telegram


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