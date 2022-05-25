Пока охрана досматривала Яшина, судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Москве Тушинский суд приступил к рассмотрению сразу нескольких административных протоколов о дискредитации российской армии, которые ранее выписали оппозиционному политику Илье Яшину. Заседание уже не обошлось без курьёза, о чём он сам рассказал у себя в Telegram-канале.

"Судья у нас весёлый. Пока охрана досматривала меня на первом этаже, судья за пять минут рассмотрел первое из трёх моих дел и вынес мне штраф 30 тысяч рублей", - написал Яшин.

Отметим, что в перспективе Яшину может грозить большой штраф, а также вероятное уголовное преследование за неоднократное привлечение по статье о дискредитации войск РФ.

Оппозиционер, добавим также, уже проходит свидетелем по уголовному делу о фейках про Вооружённые силы РФ.

Обновлено в 13:10. По второму делу о дискредитации армии из-за видеоролика в YouTube Яшина также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Обновлено в 14:00. Политика в третий раз оштрафовали по аналогичной статье.

Фото: Илья Яшин / Telegram