По просьбам жителей на Ново-Московском мосту в Петербурге появились пандусы

Ново-Московский мост через Обводный канал, соединяющий Московский и Адмиралтейский районы Петербурга, оборудовали пандусами для маломобильных граждан и семей с детьми. Как пишет пресс-служба Смольного, таким образом было реализовано поручение губернатора Александра Беглова, данное им в апреле в ходе личного приема граждан, которые жаловались на невозможность преодолеть высокие ступени.

"Требования по созданию безбарьерной среды сегодня обязательны для всех проектов — при планировании инфраструктуры, в строительстве социальных объектов и жилых домов, обустройстве общественных пространств и скверов, детских и спортивных площадок", - считает Беглов.

Отмечается, что до сих пор создать маломобильную среду на мосту с двухвековой историей мешали сложные коммуникации. Тем не менее четыре метровых пандуса удалось установить на низовой стороне переправы.