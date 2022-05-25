"Ъ": Для экс-сотрудника ФСО запросили 13 лет строгого режима из-за взяток при ремонте резиденции Путина

Главная военная прокуратура запросила для бывшего сотрудника ФСО Алексея Голохвостова 13 лет колонии строгого режима по коррупционному делу, связанному со строительством и ремонтом президентской резиденции в Ново-Огарево, пишет "Коммерсант".

По версии следствия, подполковник Голохвостов в 2015-2016 годах получил 20 млн рублей в виде взяток от подрядчиков, желавших, чтобы он игнорировал нарушения, допущенные при исполнении контрактов.

В ходе прений сторон, состоявшихся накануне, защита настаивала на полном оправдании бывшего силовика, утверждая, что его вина не доказана. Примечательно, что обвинение, в свою очередь, не стремилось лишить Голохвостова звания и государственных наград.

Как ранее писала газета, Голохвостова задержали перед Новым годом и отправили в СИЗО. Своей вины он не признал, однако на него дали показания предприниматели, тоже оказавшиеся под уголовным преследованием.