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Подмосковное Росимущество хочет выселить семью Шестуна с малолетними детьми из дома

фото ЗакС политика Подмосковное Росимущество хочет выселить семью Шестуна с малолетними детьми из дома

Управление Росимущества по Московской области обратилось с иском в суд, требуя выселить семью экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна из дома, уведомила ЗАКС.Ру его супруга Юлия.

Ведомство желает лишить крова не только супругов, но также всех их пятерых детей, в том числе малолетних 2008 и 2014 годов рождения.

Подмосковное Росимущество в своём иске апеллирует к решению Красногорского суда от апреля 2019 года, требуя не только передать ему дом, но также, чтобы семья отказалась от права пользования им и снялась с регистрационного учёта.

Добавим, изначально с иском об изъятии имущества у Александра Шестуна обратилась в суд Генпрокуратура. Истец в заявлении указал не только недвижимость экс-управленца, но также ещё 18 физлиц и 21 юрлицо, апеллируя к свидетельским показаниям, которые были взяты из ещё незавершенного уголовного дела против Шестуна. Защита ответчиков указывала на недостаточные доказательства и нарушения норм материального и процессуального права. Невзирая на это, городской суд Красногорска иск Генпрокуратуры удовлетворил.

Юлия Шестун не делает прогнозов относительно выселения семьи, однако полагает, что судья примет во внимание закон № 124 от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", в котором говорится, что государство не может лишать детей их единственного жилья.

Напомним, в конце декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.

 

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