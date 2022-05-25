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Новости 14:36

Горсуд Москвы отклонил жалобу на заочный арест журналиста Невзорова*

фото ЗакС политика Горсуд Москвы отклонил жалобу на заочный арест журналиста Невзорова*

Городской суд Москвы отказался удовлетворять жалобу на заочный арест журналиста Александра Невзорова* в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

По сведениям агентства, с апелляцией в суд обратился адвокат Дмитрий Овчинников. При этом ранее публицист опровергал информацию об обжаловании своего ареста, заявляя, что не готов спорить со "стаей павианов" в лице российских правоохранителей. Изначально об этом сообщил РЕН ТВ.

Напомним, что на Невзорова завели уголовное дело о фейках про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК), когда он находился в заграничной поездке. Впоследствии его объявили иностранным агентом, объявили в розыск и заочно арестовали.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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