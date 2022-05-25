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Новости 14:52

Еще шесть руководителей комитетов Смольного отчитались о доходах

фото ЗакС политика Еще шесть руководителей комитетов Смольного отчитались о доходах

На сайте администрации Петербурга продолжают публиковать сведения о имуществе и доходах чиновников. У большинства из глав комитета Смольного заработок остался на прежнем уровне. Новой недвижимости тоже не появилось. Например, глава КГИОП по-прежнему указал в собственности лишь гараж. 

Глава комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядка Ольга Аришина отчиталась о доходе в 4,6 млн рублей в 2021 году. Годом ранее ее заработок составлял 5,8 млн рублей за счет сделки по продаже автомобиля. Сейчас она водит Toyota и Lexus. Из недвижимости у нее два земельных участка (1500 и 47500 кв. м). У мужа Аришиной в декларации указаны ГАЗ 2705, ЗИЛ 4331, ВАЗ 2107 и Nissan. 

Заработок председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко практически не изменился. За прошлый год чиновник отчитался о доходе в размере 3,3 млн рублей. У него в списке недвижимости лишь квартира (111 кв. м) и нежилое помещение. Зато у его супруги собственности заметно больше: квартира (56 кв. м), три земельных участка (419, 621 и 1348 кв. м), садовый дом (108 кв. м) и баня (48 кв. м). Ее доход увеличился с 1,6 млн до 2 млн рублей. 

С 3,3 млн до 2,8 млн рублей упал доход у председателя комитета по государственному заказу Александра Жемякина. Он задекларировал две квартиры (36 и 49 кв. м), дом (42 кв. м) и земельный участок (625 кв. м). Передвигается чиновник на корейском внедорожнике SsangYong Kyron. 

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров рассказал о доходе в 2,7 млн рублей. У главы КГИОП из собственной недвижимости только гараж, а у супруги две квартиры (39 и 107 кв. м). Автомобиль Макарова - BMW X5.

У главы комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря доход упал на 218 тысяч рублей. В 2021 году он заработал 2,1 млн рублей. Ему принадлежит лишь гидроцикл Sea-Doo RXP-X-260. У его жены тоже есть гидроцикл той же модели. Кроме водного транспорта, в семье главы комитета есть BMW X5 XDRIVE 40D и прицеп. 

Не изменился заработок у руководителя комитета по культуре Федора Болтина - 2,4 млн рублей. У него в собственности указана треть в квартире (78 кв. м). 

Напомним, на днях о своих доходах рассказали глава комитета по соцполитике, комитета по инвестициям, комитета по науке и высшей школе и другие чиновники. Пока среди лидеров роста отметились председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев (+1,6 млн рублей) и руководитель комитета по молодежной политике Богдан Заставный (+1,3 млн рублей).  

Константин Леньков


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