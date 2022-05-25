Полиция Петербурга поймала сантехника-белоруса, который обвиняется в оскорблении Лукашенко

Петербургские правоохранители поймали на Лиговском проспекте мужчину, на которого поступила жалоба от жителя города: после задержания выяснилось, что его уже разыскивают на родине в Белоруссии, информирует "Фонтанка".

Мужчина при задержании назвал силовикам своё имя, указав, что трудится в должности сантехника в фирме, которая оказывает услуги газификации.

В ходе оперативных мероприятий петербургские полицейские выяснили, что 33-летнего гражданина Белоруссии уже ищут на родине в рамках уголовного дела об оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

Полиция Северной столицы в итоге уведомила белорусских коллег о задержании разыскиваемого.