Петербургская клиника поставила мировой рекорд по числу операций эндокринного профиля

В Петербурге в 2021 году установили мировой рекорд по числу совершенных медицинских операций, связанных с эндокринологией, передает ТАСС. Достижение принадлежит существующей при СПбГУ Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова.

"В прошлом году мы поставили свой абсолютный рекорд - 6,5 тыс. операций эндокринного профиля. Насколько я знаю, этот рекорд является мировым рекордом, хотя мы к нему не стремились", - рассказал главный профильный специалист медучреждения Илья Слепцов.

Непривычно высокое количество прооперированных граждан объясняется тем, что в город в прошлом году свозили больных из десятков разных регионов по причине загруженности российских стационаров коронавирусными пациентами. Кроме того, востребованность процедур вызвана тем, что клиника все чаще практикует операции нового типа, которые чреваты минимальными осложнениями.