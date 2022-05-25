Столичные изоляторы приняли к эксплуатации первые три "комфортных" автозака с туалетами

На баланс столичных следственных изоляторов поступили первые три улучшенных автозака, оснащённые туалетами и кондиционерами, отчиталась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, чьё заявление приводит "Интерфакс".

"Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась: сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступило? Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и уже три современных автозака с кондиционером, с туалетом приняты к эксплуатации", - высказалась омбудсмен.

Потяева уточнила, что всего в силовые ведомства поступили 16 автозаков, три из них сделаны на базе автомобиля Ford, а ещё 13, которые должны поставить на учёт, – на базе КАМАЗ.

О том, что в Москве задержанные и арестанты смогут опробовать на себе поездки на "комфортных" автозаках, Потяева сообщила в начале мая.