Силуанов: На индексацию пенсий и МРОТ понадобится 600 млрд рублей, а в 2023 году — 1 трлн рублей

После того, как во время заседания правительства РФ выступил Владимир Путин, слово взял министр финансов Антон Силуанов, который вкратце обрисовал, сколько должно понадобиться денег на заявленные президентом меры социальной поддержки граждан, пишет ТАСС.

Для начала, глава Минфина подчеркнул, что новые социальные обязательства в нынешних реалиях следует принимать с осторожностью. По его словам, российские регионы сами смогут взять на себя часть поддержки и не перекладывать нагрузку на федеральный центр.

"На индексацию пенсий и МРОТ понадобится 600 млрд рублей на этот год, а в 2023 году — 1 трлн рублей", — подсчитал Силуанов.

Напомним, Путин объявил об индексации пенсий, повышении МРОТ и прожиточного минимума на 10% немногим ранее сегодня, 25 мая.

Фото: kremlin.ru